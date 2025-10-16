Barcellona, anche Vlahovic nella lista della spesa. Primi contatti ad agosto con Deco

Secondo Tuttosport, c'è anche il nome di Dusan Vlahovic all’interno del casting del Barcellona per il ruolo di centravanti. In Catalogna, infatti, pensano già al futuro e in particolare alla prossima stagione, visto che il contratto di Robert Lewandowski è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo.

Nella prima short list barcelonista insieme ad altri 2-3 nomi figura pure quello di Vlahovic. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, dato che il serbo va in scadenza di contratto e si troverà libero di accasarsi altrove a soli 26 anni.

I primi approcci tra il direttore sportivo del Barça, Deco, e l’agente della punta Darko Ristic risalgono ad agosto. La storia d’amore tra la Juve e Vlahovic, infatti, appare ai titoli di coda e a fine stagione sarà addio.