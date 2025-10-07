Tudor, emicrania d'attacco: David, Openda e Vlahovic fuori dal gioco. Juve, dove sono i gol?

O ti ritrovi col fiato corto e a corto di alternative, altrimenti ne hai anche svariate ma non riesci a trovare un equilibrio. La seconda opzione riguarda proprio l'attacco della Juventus, che tra Jonathan David, Luis Openda e Dusan Vlahovic non ha ancora trovato la quadratura corretta. Infatti, come riportato da TuttoSport, mister Tudor non ha ancora garantito delle gerarchie precise da seguire là davanti e questo porta ad un caos generale e a scarsi risultati.

Insomma, il ruolo da centravanti resta un rebus, specialmente se Tudor continua a impuntarsi sul 3-4-2-1 e non opta per cambiare modulo, il ragionamento proposto dal quotidiano piemontese. Una soluzione però non è solo richiesta ma necessaria, perché il campanello d'allarme là davanti suona già da un pezzo. In tre attaccanti per ora hanno segnato solo 3 gol dei 9 siglati nel complesso dalla Juve: Vlahovic con 2 reti, David a 1, Openda a zero. E fa rabbrividire il pensiero che una stagione fa l'ex Fiorentina fosse già a 7 centri, con il canadese a 8 e Openda a 6.

Ma il quotidiano piemontese evidenzia che questo non ha nulla a che vedere con la qualità dei giocatori, invece fuori discussione. Molto, se non tutto, riguarda il coinvolgimento degli offensivi nel gioco della Juve. E infatti nella partita con il Milan nel complesso hanno toccato solo 29 palloni. Ma di certo le continue rotazioni lungo questa prima parte di stagione e nell'undici titolare non hanno aiutato.