Bergomi: "Finalmente Thuram. All'Inter mancava una prestazione come quella con la Roma"
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Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della sfida vinta ieri sera dall'Inter contro la Roma, un 5-2 che ha fatto allungare i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A:
"Questa vittoria è stata importante, ma mi piace sottolineare una cosa legata al bello: guardate la prestazione di Thuram, mancava una gara del genere per l'Inter. Quando ha voglia, quando si apre sull'esterno per saltare l'uomo e creare spazi, quando fa assist… Poi sottolineo l'importanza di Lautaro e anche quella di Chalanoglu, perché il gol del 2-1 ha emotivamente cambiato la partita. Nella ripresa infatti l'Inter ha fatto bene e la Roma no".
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