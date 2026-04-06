Bergomi: "Finalmente Thuram. All'Inter mancava una prestazione come quella con la Roma"

Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della sfida vinta ieri sera dall'Inter contro la Roma, un 5-2 che ha fatto allungare i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A:

"Questa vittoria è stata importante, ma mi piace sottolineare una cosa legata al bello: guardate la prestazione di Thuram, mancava una gara del genere per l'Inter. Quando ha voglia, quando si apre sull'esterno per saltare l'uomo e creare spazi, quando fa assist… Poi sottolineo l'importanza di Lautaro e anche quella di Chalanoglu, perché il gol del 2-1 ha emotivamente cambiato la partita. Nella ripresa infatti l'Inter ha fatto bene e la Roma no".