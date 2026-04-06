Rubinho avverte la Juventus: "Il Genoa verrà a giocarsela. Sono molto felice per Perin"

Nel corso dell'intervista concessa ai colleghi di TuttoJuve.com, il doppio ex di Juventus e Genoa Rubinho ha parlato del match di questa sera: "l Genoa verrà a Torino per giocarsela e fare risultato. La classifica li vede in una posizione tranquilla, ma questo non sarà un aspetto da tenerne troppo conto. Anche i rossoblù, come la Juventus, lotteranno per i tre punti quest'oggi". L'estremo difensore brasiliano ha poi spiegato cosa dovrebbero fare i bianconeri per tornare a lottare per il titolo: "E' un discorso molto articolato questo, che dipende da tantissimi fattori. La cosa positiva, però, è che nella Juventus ci sono le persone giuste da cui ripartire in vista dell'anno prossimo. Sono fiducioso".

Su quale giocatore servirebbe alla Juventus per fare il salto di qualità è stato molto telegrafico: "La Juventus avrà bisogno di acquistare tutti quei giocatori che comprendono il valore di vestire questa gloriosa maglia. Ci vorrà grande esperienza". In porta Spalletti sembra aver optato per Perin: "Direi proprio di sì! Sono contentissimo per Mattia, a lui auguro sempre il meglio".

Infine un commento sempre sul Perin e sul fatto se l'anno prossimo può fare il primo portiere per la prossima stagione: "Per me sì, per qualità e esperienza".