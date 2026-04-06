Perinetti: "De Rossi ricorda Spalletti: attento ai dettagli e con grande personalità"

Proseguirà quest'oggi, per poi concludersi in serata, la 31ª giornata del campionato di Serie A, che alle 18.00 vedrà la disputa del match tra Juventus e Genoa, confronto che opporrà il navigato Luciano Spalletti a Daniele De Rossi.

Davanti alle telecamere di Sky Sport, questo il commento generico del Direttore Sportivo Giorgio Perinetti: "È un mondo che si rinnova, che si aggiorna quello del calcio. De Rossi stima Spalletti, e quello odierno è un confronto difficile per il tecnico romano, ma la sua squadra ha spirito, ha un'identità, deve salvarsi e non concederà molto facilmente a una Juve che ha comunque grandi individualità: sarà un incontro molto interessante, anche se le partite dopo la sosta sono sempre incognite. Che allenatore è De Rossi? Si sta formando, ma è attento ai dettagli, ai particolari, cose che può aver preso da Spalletti, come l'esprimersi con personalità"

Il discorso si sposta poi alla questione legata al caos federale scoppiato dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, per la terza volta consecutiva: "Se perdiamo ancora l'occasione di ripartire, prendendo solo un ottimo Commissario Tecnico, ci limitiamo a verniciare la facciata. I cambiamenti si fanno dalle fondamenta, deve esserci un cambio di mentalità, un cambio culturale, il talento deve tornare al centro di tutto. Va cambiata la mentalità che vieta ai nostri ragazzi di esprimersi al meglio".