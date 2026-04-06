Dall'Inghilterra: Napoli e Atalanta fra le squadre interessate al giovane Atcheson

In attesa di capire come finirà il campionato e quali saranno le posizioni di classifica, le squadre italiane stanno già lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. E in questo senso dall'Inghilterra, tramite Team Talk, emerge un nome nuovo per la difesa del futuro di Napoli e Atalanta.

I due club italiani infatti sono fra le squadre che hanno messo nel mirino Tom Atcheson, promettente difensore di proprietà del Blackburn che ha recentemente esordito anche con la Nazionale dell'Irlanda del Nord. Il classe 2006 ha recentemente rinnovato il suo contratto, ma in Inghilterra sono certi del salto in una big a partire già dalla prossima stagione.

Oltre alle due italiane, sono tante le squadre che si sono già mosse per lui: in Premier sono arrivati sondaggi da Manchester United, Tottenham e Newcastle, fra le altre. Ma nelle ultime settimane anche Borussia Dortmund e Lipsia hanno avviato i contatti. Una concorrenza folta che sta inevitabilmente facendo alzare anche il prezzo del suo cartellino, con Napoli e Atalanta che però sono particolarmente attente alle eventuali evoluzioni.