TMW Il dato di Udinese-Como che fa riflettere: fra i 22 titolari c'è un solo giocatore italiano

Udinese e Como sono pronte a sfidarsi sul campo con obiettivi diversi. I padroni di casa vogliono i tre punti per tenere il passo del Sassuolo e giocarsi così l'accesso alla prima metà della classifica. Dall'altra i lariani che proveranno a sfruttare il ko della Roma per allungare ulteriormente in ottica quarto posto, in attesa della sfida che la Juventus giocherà con il Genoa.

Alla lettura delle formazioni ufficiali risulta subito chiaro un dato statistico che in questo periodo storico farà riflettere: sui 22 scelti da Runjaic e Fabregas, è presente un solo giocatore italiano. Ovvero Nicolò Zaniolo. Poi 21 giocatori stranieri. Un semplice dato statistico, che però risalta particolarmente in un contesto particolare come quello che sta vivendo il calcio italiano dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ed in attesa dell'annunciata stagione delle riforme che prenderà il via col nuovo corso della FIGC.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Como

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Moreno, Lahdo, Kuhn, Baturina, Vojvoda, De Paoli, Van Der Brempt. All. Fabregas