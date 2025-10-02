Europa League, i risultati delle 21: Lione trascinato dagli ex Serie A, Aston Villa ok in Olanda
Sono appena terminate le partite di Europa League cominciate alle 21. Di seguito risultati e marcatori.
Basilea-Stoccarda 2-0 - 3' Ajeti (B); 84' Broschinski (B)
Celta Vigo-PAOK 3-1 - 37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C); 53' Borja Iglesias (C); 71' Swedberg (C)
Porto-Stella Rossa 2-1 - 9' William Gomes (P); 33' Kostov (S); 90' Mora (P)
Feyenoord-Aston Villa 0-2 - 61' Buendia (A); 79' McGinn (A)
Genk-Ferencvaros 0-1 - 44' Varga (F)
Olympique Lione-Salisburgo 2-0 - 11' Satriano (O); 57' Kluivert (O)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3 - 14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19', 72' Ljubicic (D)
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3 - 18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M); 88' Byskov (M); 93' Gibbs-White (N)
Sturm Graz-Rangers 2-1 - 7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S); 49' Gassama (R)
I RISULTATI DELLE GARE DELLE 18:45
Bologna-Friburgo 1-1 - 29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)
Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-2 - 21' Horta (B); 85' Martinez (B)
FCSB-Young Boys 0-2 - 11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1 - 3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-2 - 31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2 - 55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)
Viktoria Plzen-Malmo 3-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)
