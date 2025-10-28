Bologna e le polemiche con gli arbitri: i contatti con Di Marco non tolgono i tanti dubbi

La polemiche non si sono placate. La direzione arbitrale di La Penna, e quella del VAR nel match contro la Fiorentina, non hanno convinto i dirigenti del Bologna. Dopo le dichiarazioni di Fenucci, la società ha contattato l'ex arbitro Di Marco, che ha il compito in federazione di tenere i rapporti con i club di A e di B. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i colloqui non hanno portato nulla di nuovo a quello che i rossoblù già sapevano.

E nella serata di domenica, proprio dopo il fischio finale anche i tifosi, con un comunicato del Centro Bologna Clubs, hanno alzato la voce: "Siamo molto curiosi di conosce il motivo per il quale in certi ambienti il Bologna dia fastidio. E' perché i bilanci sono in ordine, quando la regola è all'opposto? E' perché con investimenti mirati e professionalità si costruiscono squadre che giocano a calcio, invece di maneggi di vario genere, con violazioni delle regole finanziarie in vigore?

Perché si vede il Var intervenire per spingere l'arbitro al monitor solo per tutelare i soliti noti, come si è visto sia la settimana scorsa che sabato sera, mentre due falli in area viola sono stati ignorati? Perché manate in faccia ai giocatori rossoblù sono rimaste impunite, mentre falli venali vengono giudicati in modo diverso se commessi dai nostri giocatori? E' gradita una risposta. Centro Bologna Clubs".