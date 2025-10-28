Serie B, la classifica marcatori prima del 10° turno: Gliozzi in vetta con sei reti
A poche ore dal via del decimo turno di Serie B ecco la situazione della classifica marcatori del torneo cadetto con Ettore Gliozzi del Modena solo al comando. Di seguito le prime posizioni della graduatoria:
SERIE B, CLASSIFICA MARCATORI
Sei reti - Ettore Gliozzi (Modena)
Cinque reti - Mattia Bortolussi (Padova), Gabriele Moncini (Bari)
Quattro reti - Andrea Adorante (Venezia), Alphadio Cissè (Catanzaro), Massimo Coda (Sampdoria), Joel Pohjanpalo (Palermo), Bohdan Popov (Empoli), Nicolas Schiavi (Carrarese), Stiven Shpendi (Empoli), Andrea Tiritiello (Virtus Verona)
SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Ore 20:30 - Cesena-Carrarese
Ore 20:30 - Empoli-Sampdoria
Ore 20:30 - Frosinone-Virtus Entella
Ore 20:30 - Palermo-Monza
Ore 20:30 - Pescara-Avellino
Ore 20:30 - Reggiana-Modena
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30