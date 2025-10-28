Serie B, Pescara-Avellino: all'Adriatico ci sono in palio punti necessari

Torna la Serie BKT con il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata. Per l'occasione si sfidano anche Pescara e Avellino. L'appuntamento è fissato per martedì 28 ottobre con fischio d'inizio dell'incontro alle 20:30.

COME ARRIVA IL PESCARA

La squadra di Vincenzo Vivarini è reduce dal pareggio in casa della Virtus Entella e da quello interno contro la Carrarese. Non un avvio di stagione strabiliante per il Pescara che vuole allontanarsi al più preso dalla zona bassa della classifica. In questo momento si trova al 17esimo posto con soli 7 punti: una vittoria, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Per la sfida casalinga, l'allenatore Vivarini si affida al 3-4-2-1 con il solito Desplanches a protezione dei pali, dietro al trio formato da Corbo, Bosco e Capellini. Corsie laterali nelle mani di Letizia e Corazza. In mezzo ci sono Dagasso e Squizzato. Meazzi e Valzania davanti a supporto di Di Nardo.

COME ARRIVA L'AVELLINO

L'Avellino è messo meglio in classifica: undicesimo posto con dodici punti. La squadra di Raffaele Biancolino staziona dunque in piena zona playoff e non ha certo intenzione di mollarla. I biancoverdi arrivano all'appuntamento dell'Adriatico dopo aver perso con lo Spezia nella sfida interna. Un risultato che ha seguito la sconfitta contro la Juve Stabia. Per sfidare il Pescara, Biancolino manda in campo il 3-5-2 con Iannarilli in porta, dietro alla linea difensiva formata da Cancellotti, Simic e Fontanarosa. A centrocampo spazio a Kumi, Palumbo e Sounas. Fasce per Missori e Cagnano. Davanti dovrebbe agire il tandem Biasci-Crespi.