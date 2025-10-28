Scarpa d'Oro, avanza solo Mbappé. In testa c'è Kane, Orsolini primo della Serie A

La stagione è appena cominciata ma i grandi bomber sono già on fire e si può già immaginare chi si contenderà la Scarpa d'Oro 2025/26. In testa alla classifica, per il momento, ci sono giocatori i cui campionati sono iniziati da più tempo. I big però sono già ridosso, potendo sfruttare il coefficiente più alto riservato alle cinque maggiori leghe europee.

Così, virtualmente in testa c'è Harry Kane del Bayern, autore già di 12 reti in Bundesliga. Alle sue spalle Erling Haaland viene raggiunto da Mbappé: il francese è l'unico del trio di testa a segnare nel weekend appena trascorso e raggiunge quota 11 gol in Liga grazie al centro nel Clasico contro il Barcellona. Poi la sorpresa Joaquin Panichelli dello Strasburgo, autore di ben otto centri, che stacca Mason Greenwood, Julian Alvarez, Jonathan Burkardt, Antoine Semenyo, Igor Thiago e Karl Etta Eyong.

Seguono con 5 reti i vari Ansu Fati, Luis Diaz, Can Uzun, Vinicius, Muriqi, Asllani, Diop, Welbeck e Mateta, oltre al primo rappresentante della Serie A, Riccardo Orsolini.