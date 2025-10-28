Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Sappiamo che la Juventus ci metterà sotto pressione"

Udinese, Runjaic: "Sappiamo che la Juventus ci metterà sotto pressione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:32Serie A
Davide Marchiol

11.50 - L'Udinese affronterà mercoledì alle ore 18:30 la Juventus per la nona giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.05 - Inizia la conferenza stampa.

Siete reduci da una vittoria importante contro il Lecce:
"In questo momento della stagione tutti i punti sono importanti e ogni partita è una grande sfida. Dobbiamo confermarci di gara in gara, avete visto come ho reagito al gol di Buksa, ero molto felice del gol in generale perché era una fase dove stavamo soffrendo. E' un gol che ci ha dato la possibilità di battere il Lecce. Sappiamo di non essere ancora al top, dobbiamo vedere come si evolvono le varie fasi della stagione, le critiche fanno parte di questo lavoro e io devo concentrarmi sul mio lavoro, dove posso avere un impatto. Il gioco in se e per se è semplice, ci sono due porte, si difende e bisogna buttare la palla in rete. Poi però è uno sport complicato e per questo è bello da vivere. Nell'ultima stagione abbiamo vissuto vari momenti, ora abbiamo 12 punti in 8 giornate e si può essere soddisfatti, poi si può non essere soddisfatti comunque perché si guarda al futuro e si vuole di più, in questo senso l'equilibrio è fondamentale, è giusto voler migliorare ma bisogna anche tenere presente dove siamo. Affrontiamo domani una gara importante e diversa dalla precedente, dobbiamo confermarci, vediamo come giocheremo, magari ci saranno critiche per la formazione che sceglierò, vedremo come evolverà la gara e magari ci saranno critiche, ma il focus va su quello che dice il campo e ciò che ci dice la classifica. Domani la gara sarà difficile, sappiamo che la Juventus ci metterà sotto pressione, indipendentemente dall'allenatore non cambierà il suo modo di gioco, per giocatori è forse la seconda forza del campionato. Contro la Lazio hanno perso ma meritavano probabilmente il punto, con l'Atalanta potevano vincere, però questo è il calcio, a volte non ti premia anche quando fai bene. Non mi aspetto grandi cambiamenti con il cambio di tecnico, penso che sarà comunque una gara difficile e noi cercheremo di renderle la vita difficile cercando di lavorare molto bene in fase difensiva fin dal primo minuto. Non vedo l'ora di scendere in campo, abbiamo già sorpreso tutti contro l'Inter a San Siro e vogliamo provare a rifarlo".

Ci sarà turnover? Ci sarà Solet?
"Possono esserci delle variazioni nell'undici titolare, non posso dirvi quali e quante, sappiamo che determinati giocatori hanno determinati tempi di recupero e non vogliamo strapazzarli troppo. Abbiamo vissuto gare intense dal punto di vista fisico e mentale. Il Lecce non è inferiore a noi e abbiamo dovuto dare tutto sul campo per vincere, la Juventus ha più qualità e servirà di nuovo lo spirito giusto per fare la giusta partita, serviranno tante energie mentali, oggi avremo la rifinitura e prenderemo le ultime decisioni. Questa settimana abbiamo tre partite, per me la cosa più importante è però la prossima, quindi la Juventus, quella di domani. Solet ha svolto ieri degli accertamenti, non ha lesioni, vedremo come svolgerà la rifinitura, ne parleremo con lui, è importante capire anche come si sente e le sue sensazioni, se tutto è a posto deciderà lui in base a come si sente. Se si sentirà pronto scenderà in campo, altrimenti c'è un'alternativa come Bertola che ha già fatto bene, anche Palma può dare il suo contributo, l'importante è che tutti siano pronti a scendere in campo quando ne hanno l'occasione. Devono mettere tutti energia, questo è fondamentale".

L'Udinese avrà lo stimolo di affrontare una grade, di fronte però c'è una Juventus con più pressioni, sarà una partita che si giocherà anche sulle emozioni?
"A mio avviso non dobbiamo concentrarci troppo sulla Juventus, si trova in questa situazione, noi abbiamo vissuto fasi senza grandi risultati e quando succede si va in difficoltà, è normale. Nonostate questo però la Juventus ha grande qualità. Hanno obiettivi diversi rispetto a noi e sanno come funziona il calcio. Adesso hanno cambiato tecnico ma in casa sono difficili da affrontare, hanno fatto grandi prestazioni contro Inter e Real Madrid. Bisogna essere in una buona giornata per battere la Juventus, noi dobbiamo attuare sul campo quel che abbiamo preparato sapendo cosa ci aspetta, ovvero una squadra difficile da affrontare. Noi però cercheremo di giocare nella maniera giusta, la gara potrebbe andare nella loro direzione ma anche nella nostra. All'andata l'anno scorso abbiamo perso 2-0, in trasferta però potevamo anche andare in vantaggio, all'andata potevamo anche riprendere la gara, quindi se saremo coraggiosi e ci metteremo qualità abbiamo gli strumenti per fornire una buona prestazione e magari trovare anche un buon risultato".

Zaniolo è sempre stato sostituito più o meno sempre allo stesso minuto, può reggere tre gare? Con la Juventus un giorno in più di riposo, con l'Atalanta uno in meno:
"Potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio, perché no. A volte i tempi di recupero dipendono proprio da una questione di ore. Domani si giocherà in modo intenso e con molta energia, dobbiamo però concentrarci su domani non sull'Atalanta. La Juventus ha speso molto a livello mentale contro la Lazio, anche contro il Real Madrid ha speso molto, domani saranno in casa, con il loro pubblico, potranno trarre energia da questo, vogliamo essere un avversario difficile da affrontare, questo abbiamo in mente. Zaniolo non so quanto possa essere il suo limite ad essere onesti, nei suoi ultimi anni non ha mai fatto annate complete. Dobbiamo guardare le situazioni contingenti. Sta lavorando molto, ha una gran genetica, in quanto ha una gran forza fisica. Deve però giocare per entrare al top della forma. Forse sabato l'ho sostituito un po' troppo presto, però contro la Cremonese aveva speso tante energie e ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio alla coscia. Contro il Lecce l'ho visto scarico, almeno quella era la mia sensazione, nella ripresa abbiamo perso un po' di compattezza e questo dipende anche da come lavorano gli attaccanti. Quando prendo determinate decisioni non penso alla singola partita ma anche all'intera stagione, Zaniolo e Zanoli vogliamo proteggerli, parleremo anche con Zaniolo".

Okoye contro il Lecce è stato criticato:
"Sa che forse il gol su punizione era evitabile, dico forse perché è questione di diversi fattori però forse era parabile. Dopo aver rivisto il gol il tiro era forte e lui era un po' coperto. Prima della punizione dovevamo liberare prima, su questo dobbiamo migliorare, cercare la soluzione semplice per evitare difficoltà. Già l'anno scorso potevamo evitare determinati tipi di errori, esattamente come l'anno scorso Solet fa un dribbling di troppo, forse c'era fallo, ma da lì subiamo gol. Sono aspetti su cui migliorare. Okoye sta lavorando e migliorando, non bisogna dimenticare che contro la Juventus sarà la sua terza partita, entrerà in ritmo e migliorerà il livello delle sue prestazioni".

Si baserà anche sull'esperienza nel turnover?
"La mentalità e il come si sta sul campo saranno concetti fondamentali domani, contro squadre di qualità come la Juventus la fase difensiva sarà importantissima. Contro l'Atalanta hanno fatto meglio in quasi tutte le statistiche indipendentemente dal risultato, è un qualcosa da tenere in considerazione. Noi non abbiamo nulla da perdere, dovremo essere coraggiosi".

Come sta Lovric? Iker Bravo torna a disposizione?
"Lovric si sta allenando in maniera molto buona, in allenamento sta facendo bene. Quest'anno abbiamo buone alternative a centrocampo, Ekkelenkamp anche è sotto osservazione. Ci aspettiamo molto da lui anche in fase difensiva ed è stato solido. Piotrowski anche è giocatore d'esperienza e che vuole giocare. Lovric è forse il giocatore più esperto in termini di gare di Serie A. Non toglierei anche Karlstrom e Atta, che è giovane e sta crescendo. Bisogna stare attenti a volte a non cambiare troppo. Iker Bravo non sarà a disposizione domani, non è un dramma, ma ho preso questa decisione. Dopo la partita poi penseremo all'Atalanta e vedremo se ci sarà".

12.32 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Lo score degli ultimi mister subentrati in bianconero: 3 vittorie e 2 pareggi Lo score degli ultimi mister subentrati in bianconero: 3 vittorie e 2 pareggi
Udinese, Runjaic: "Vittoria importante con il Lecce, i ragazzi hanno dato tutto in... Udinese, Runjaic: "Vittoria importante con il Lecce, i ragazzi hanno dato tutto in campo"
Udinese, Runjaic: "Meglio nel primo tempo. Vittoria in casa fondamentale" Udinese, Runjaic: "Meglio nel primo tempo. Vittoria in casa fondamentale"
Altre notizie Serie A
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro... TMWSpalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro con i bianconeri
Luciano Spalletti già vicino alla Juventus nel 2014: incontrò Agnelli per il dopo... Luciano Spalletti già vicino alla Juventus nel 2014: incontrò Agnelli per il dopo Conte
Totti scherza con Spalletti: "Torino è vicina, ma non si sa. Magari trova il casello... TMWTotti scherza con Spalletti: "Torino è vicina, ma non si sa. Magari trova il casello chiuso"
Serie A, i migliori 5 italiani dopo 8 giornate: super Caprile, da quarto a primo Serie A, i migliori 5 italiani dopo 8 giornate: super Caprile, da quarto a primo
Spalletti: "Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna... TMWSpalletti: "Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di chiunque"
Spalletti-Juventus, è l'ultima spiaggia possibile. Difficilmente ci sarà un'altra... Spalletti-Juventus, è l'ultima spiaggia possibile. Difficilmente ci sarà un'altra chiamata
Spalletti: "Nessun contatto con club italiani, ma sono disponibile a parlare con... Spalletti: "Nessun contatto con club italiani, ma sono disponibile a parlare con chiunque"
Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 8 giornate: balzo Dybala ma in vetta c'è sempre... Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 8 giornate: balzo Dybala ma in vetta c'è sempre Bonny
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
5 Repice: "Tudor è stato lasciato solo, si è capito anche dall'atteggiamento di Yildiz "
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro con i bianconeri
Immagine top news n.1 Serie A, 9^ giornata LIVE: chance per Noa Lang. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.2 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.3 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.4 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.5 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
Immagine top news n.6 Non solo i risultati, anche le dichiarazioni non sono piaciute: perché la Juve ha esonerato Tudor
Immagine top news n.7 Luciano Spalletti si avvicina alla Juve: nelle prossime ore possibile incontro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Alla Juventus società senza capo né coda. Oltre a Yildiz e Bremer il nulla”
Immagine news Serie C n.2 Obbedio: “All’AlbinoLeffe si fa calcio vero, con serietà e giovani di valore”
Immagine news Serie C n.3 Aucelli: “Trento in crescita, Vicenza da battere. Serie C importante per i giovani”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro con i bianconeri
Immagine news Serie A n.2 Luciano Spalletti già vicino alla Juventus nel 2014: incontrò Agnelli per il dopo Conte
Immagine news Serie A n.3 Totti scherza con Spalletti: "Torino è vicina, ma non si sa. Magari trova il casello chiuso"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, i migliori 5 italiani dopo 8 giornate: super Caprile, da quarto a primo
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Spalletti-Juventus, è l'ultima spiaggia possibile. Difficilmente ci sarà un'altra chiamata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Noi gli unici a giocare 3 gare in 6 giorni. Ma non voglio alcun alibi"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.3 Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: in difesa torna Mattia Bani
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Mi piacerebbe essere più in alto, ma commettiamo troppi errori"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Le critiche fanno parte del mestiere. Avellino? Vediamo se ci siamo sbloccati"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, Castori: "Il Venezia è la più forte del campionato. Daremo tutto per far punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Carli: "Da quando hanno messo il FVS mi faccio il segno della croce"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Gaucci: "Vissute sensazioni incredibili. Bellissimo tornare al Curi"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella al terzo successo di fila. Iori: "Non è finita. Dobbiamo lavorare ancora"
Immagine news Serie C n.4 Obbedio: “All’AlbinoLeffe si fa calcio vero, con serietà e giovani di valore”
Immagine news Serie C n.5 Foggia, la 'Curva Sud' diserta la gara di Potenza: “Giornata di memoria, non di festa”
Immagine news Serie C n.6 Aucelli: “Trento in crescita, Vicenza da battere. Serie C importante per i giovani”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.2 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.6 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…