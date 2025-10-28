Catania, Raimo e il rinnovo: "Se sono qui è merito di mio nonno Aldo Agroppi"

A corredo dell'ufficialità con la quale il Catania ha dato notizia del rinnovo di contratto fino al giugno 2027, Alessandro Raimo ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Credo che per un calciatore indossare la maglia del Catania sia da sempre un privilegio e una fonte di responsabilità, avere la possibilità di dare il mio contributo vivendo questo momento di crescita del club ad ogni livello è ancora più bello. Sono sinceramente e profondamente grato al Presidente, ai dirigenti e ai tifosi rossazzurri, che mi hanno sempre riservato affetto e apprezzamento. Ringrazio la mia famiglia, origine del mio slancio. Qui tutto è stimolante, sono felice e carico. Forza Catania!"

Il giocatore toscano, poi, ha rilasciato ulteriori parole ai canali ufficiali del club etneo: “Ci tenevo a ringraziare il presidente Pelligra, il vice presidente Grella, il direttore Pastore che mi ha reso molto felice il giorno in cui mi ha annunciato questo rinnovo. Sono impaziente di tornare in campo, anche se questo piccolo infortunio mi ha fermato per un po' non vedo l’ora di tornare a lottare insieme ai compagni per il nostro obiettivo, dare una mano a tutta la squadra e al mister. Ringrazio anche la mia famiglia, soprattutto mio nonno Aldo Agroppi perchè è grazie a lui se oggi sono qui e sono quello che sono. Un abbraccio grande va lassù, in cielo, so che è sempre stato dalla mia parte. Fa parte del mio cammino tutti i giorni”.