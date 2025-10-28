SudTirol, Castori: "Il Venezia è la più forte del campionato. Daremo tutto per far punti"

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta di Venezia sottolineando come la delusione per la sconfitta contro il Cesena sia ormai alle spalle: “La delusione è stata smaltita, la prestazione c’è stata, ma non sempre si riesce a ottenere ciò che si merita. Ora siamo pronti a ricaricarci. Affrontiamo una squadra molto forte, ma con la determinazione di provare a portar via un risultato”.

“Il Venezia a mio avviso è la squadra più forte del campionato, ha qualità, fisicità e giocatori importanti per la categoria. - prosegue Castori come riporta Trivenetogoal.it - Dovremo dare tutto per portare a casa punti, consapevoli della loro forza ma anche delle nostre caratteristiche”.

L’allenatore biancorosso poi si sofferma sulla situazione in rosa con Pietrangeli non ancora recuperato e probabilmente anche Pecorino (“Tre giorni non sono bastati per rimetterlo in sesto, quindi è difficile che sia della partita”), mentre recupera Veseli: “Pensiamo al Venezia e poi alla prossima, ma è normale che si cerchi di sfruttare tutte le risorse, ma credo che molti dei ragazzi possano reggere bene il ritmo delle tre partite. Per tutta l’estate abbiamo lavorato tanto sulla tenuta atletica della squadra. - prosegue Castori soffermandosi sui portieri – Per me non è un problema averne due molto bravi a disposizione. Adamnonis è tra i migliori della categoria, ma anche Poluzzi ha risposto bene quando è stato chiamato in causa. Per un allenatore è solo un vantaggio”.