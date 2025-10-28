Gare serali alle 20? La Lega di Serie A in pressing su DAZN, possibile gara-test quest'anno

Le gare serali al centro del dibattito. Se n'era già parlato in passato di una possibilità di anticipare il fischio d'inizio delle partita di campionato in programma ora per le 20.45. Per il momento non ci sono sviluppi in merito ma, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, la Lega di Serie A starebbe facendo pressioni sul licenziatario dei diritti televisivi del massimo torneo italiano, ovvero DAZN, per provare un anticipo di prova già da quest'anno per le ore 20.

L'obiettivo sarebbe quello di riportare allo stadio i tifosi più giovani oltre a concedere più tempo per riposare ai calciatori. Sull'argomento si era espresso anche il tecnico del Milan Massimiliano Allegri: "Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi".