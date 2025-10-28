Serie A, la Top 11 dopo 8 giornate: 4-2-3-1 eterogeneo, 7 squadre rappresentate

Questa la Top 11 dopo 8 giornate. Molte le novità rispetto alla scorsa settimana: Caprile è il nuovo portiere e prende il posto di Audero. Heggem si sta imponendo subito a Bologna mentre Spinazzola sta rinascendo nella sua seconda stagione a Napoli. Zambo Anguissa entra nella formazione tipo così come Paulo Dybala, decisivo nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Bologna, Como, Napoli e Milan sono le squadre più rappresentate, con due giocatori a testa. Completano l'opera Cagliari, Cremonese e Inter.

Elia Caprile - (Cagliari) 6.75

Filippo Terracciano - (Cremonese) 6.29

Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.56

Torbjørn Heggem - (Bologna) 6.43

Leonardo Spinazzola - (Napoli) 6.67

André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.75

Luka Modric - (Milan) 6.69

Paulo Dybala - (Roma) 6.50

Nico Paz - (Como) 6.75

Christian Pulisic - (Milan) 6.58

Ange-Yoan Bonny - (Inter) 6.60

SERIE A - 8ª GIORNATA

Milan - Pisa 2-2

7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)

Udinese - Lecce 3-2

16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)

Parma - Como 0-0

Napoli - Inter 3-1

33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)

Cremonese - Atalanta 1-1

78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)

Torino - Genoa 2-1

7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)

Sassuolo - Roma 0-1

16' Dybala

Fiorentina - Bologna 2-2

25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)

Lazio - Juventus 1-0

9' Basic

CLASSIFICA

1. Napoli 18

2. Roma 18

3. Milan 17

4. Inter 15

5. Bologna 14

6. Como 13

7. Atalanta 12

8. Juventus 12

9. Udinese 12

10. Lazio 11

11. Cremonese 11

12. Torino 11

13. Sassuolo 10

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Hellas Verona 5

18. Fiorentina 4

19. Pisa 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)

4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)

3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)

Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)

Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)

Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)

Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)