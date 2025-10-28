Serie A, la Top 11 dopo 8 giornate: 4-2-3-1 eterogeneo, 7 squadre rappresentate
Questa la Top 11 dopo 8 giornate. Molte le novità rispetto alla scorsa settimana: Caprile è il nuovo portiere e prende il posto di Audero. Heggem si sta imponendo subito a Bologna mentre Spinazzola sta rinascendo nella sua seconda stagione a Napoli. Zambo Anguissa entra nella formazione tipo così come Paulo Dybala, decisivo nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Bologna, Como, Napoli e Milan sono le squadre più rappresentate, con due giocatori a testa. Completano l'opera Cagliari, Cremonese e Inter.
Elia Caprile - (Cagliari) 6.75
Filippo Terracciano - (Cremonese) 6.29
Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.56
Torbjørn Heggem - (Bologna) 6.43
Leonardo Spinazzola - (Napoli) 6.67
André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.75
Luka Modric - (Milan) 6.69
Paulo Dybala - (Roma) 6.50
Nico Paz - (Como) 6.75
Christian Pulisic - (Milan) 6.58
Ange-Yoan Bonny - (Inter) 6.60
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.