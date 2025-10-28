Bologna, Italiano domani sarà al Dall'Ara: guarderà il match da uno Sky-box o dagli spogliatoi

Vincenzo Italiano ha visto le ultime due partite del suo Bologna dall'ospedale Malpighi-Sant'Orsola, ma presto dovrebbe uscire dalla struttura, chiudendo il ricovero che era iniziato lunedì scorso a causa di una polmonite "a verosimile eziologia batteria (non dovuta a Covid-19) per la quale è stato necessaria una terapia antibiotica".

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, chiuso in una stanza riservata e in solitaria, ha tenuto da remoto i collegamenti con il proprio staff grazie all'aiuto dei match analyst che comunicavano i cambiamenti, i suggerimenti e i cambi durante la sfida. L'idea è quella di non rischiare una ricaduta e quindi per domani sera è stata studiata una soluzione particolare.

È possibile dunque che veda il match del Dall'Ara direttamente dagli spogliatoi o più probabilmente da uno Sky-box situato sopra la tribuna. Per quanto riguarda i giocatori infortunati, niente da fare per Ciro Immobile, che dovrà ancora aspettare per tornare sul terreno di gioco. Si rivedrà invece Jens Odgaard, il quale rientrerà in gruppo e sarà a disposizione.