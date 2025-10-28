Serie A, la Flop 11 dopo 8 giornate: 4-1-4-1 di dominio pisano. E c'è uno juventino
Questa la Flop 11 di Serie A dopo 8 giornate. Spicca la presenza massiccia dei giocatori del Pisa: 5 i rappresentanti nerazzurri, tuttavia reduci da un'ottima prestazione a San Siro contro il Milan. Un solo giocatore del Genoa ultimo in classifica, l'attaccante Lorenzo Colombo. La crisi della Juventus porta un giocatore dei bianconeri in questa formazione, ossia l'olandese Koopmeiners. Questo il nostro 4-1-4-1:
Razvan Sava - (Udinese) 5.67
Mergim Vojvoda - (Como) 5.57
Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.50
Giovanni Bonfanti - (Pisa) 5.58
Cristiano Biraghi - (Torino) 5.50
Marius Marin - (Pisa) 5.33
Mehdi Léris - (Pisa) 5.50
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.43
Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.57
Tete Morente - (Lecce) 5.50
Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.08
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
