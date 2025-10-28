Esposito: "Semplice scegliere Cagliari. Ho sempre cercato questo attaccamento alla maglia"

Sebastiano Esposito è stato il protagonista dell'evento Sport e Legalità che si è tenuto alla Fiera a Cagliari e ha parlato ai media presenti di come si trova in città: "Sono già stato qua, ho perso una finale playoff con il Bari al 94' con il gol di Pavoletti. Purtroppo - si legge su TuttoCagliari.net - me lo ricordate tutti i giorni, dovrò convivere con queste battute giornaliere. Sono venuto qui con l'ambizione di fare bene".

Esposito prosegue parlando di Cagliari in maniera più generale: "Mi è sempre stata raccontata bene. Volevo un po' scoprire se tutto quello che mi dicevano era la verità e questi tre mesi si sono rivelati giusti e corretti. Cagliari è un po' la nazionale della Sardegna? Penso sia vero. C'è un attaccamento a questa maglia che ho sempre cercato. Anche per questo è stato molto semplice per me scegliere Cagliari".

Il Cagliari è attualmente al 14° posto a quota 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. I sardi hanno segnato 8 gol, subendone 10 e vantano un margine di 5 lunghezze sul 18° posto.