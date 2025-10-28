Avellino, Patierno: "Vicino al ritorno in campo. Il peggio oramai è passato"

Dopo un lungo silenzio, legato anche ai suoi problemi di salute, Cosimo Patierno, attaccante dell'Avellino, è tornato a parlare attraverso i microfoni di PrimaTivvù:

“Sono in ripresa, ci siamo quasi per il rientro. Cerco di essere il più presente possibile e sostenere i compagni anche da fuori. Il peggio è passato, tra qualche giorno c’è il controllo e dovrei ricominciare a breve. La voglia di tornare è tanta, spero di portarmi dietro questa rabbia quando tornerò in campo tra qualche settimana. Se le analisi saranno positive spero di tornare ad allenarmi in gruppo molto presto. Poi devo trovare la condizione giusta”.

Sulla stagione della compagine di Raffaele Biancolino, poi, spiega: “Vedo una squadra che ha acquisito consapevolezza gara dopo gara, stanno facendo un grandissimo campionato. Poi il periodo no arriva. Dobbiamo cercare di mettere da parte queste due sconfitte. Domenica ho visto la partita, lo Spezia non aveva fatto nulla fino all’espulsione di Palmiero. E’ chiaro che il risultato è pesante e bisogna ripartire più forti. Il mister lo sento quasi ogni giorno, così come i tifosi, che mi fanno sentire tanto affetto e un grandissimo calore, io spero solo di ricambiare in campo quanto prima”.