Bologna, Ferguson: "Siamo dispiaciuti. Non so cosa sia successo, dobbiamo migliorare"

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, parlando così del match terminato 1-1 contro il Friburgo: "Siamo dispiaciuti: avevamo tre punti in mano dopo un buon primo tempo, poi nei primi minuti della ripresa non abbiamo fatto la nostra gara e abbiamo preso gol. Nel finale pressione e atteggiamento erano giusti, ma il gol non è arrivato. Non so cosa sia successo, dobbiamo migliorare se vogliamo punti. In Europa League sappiamo che le avversarie sono forti, dobbiamo chiudere prima le partite".

I rossoblù dovranno necessariamente invertire il proprio ruolino di marcia nelle prossime partite se vorranno cercare di qualificarsi perché hanno raccolto solo un punto in due gare. Italiano, che ha spiegato comunque di rimanere fiducioso per il futuro, ha elogiato l'approccio alla gara dei suoi, che erano riusciti a trovare l'1-0 con il solito Riccardo Orsolini.