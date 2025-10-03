Piccoli si è sbloccato con la Fiorentina, Selvaggi: "Anche Platini all'inizio era stato bocciato"

Nella serata di Conference League è arrivata una buona notizia per la Fiorentina, visto che si è sbloccato Roberto Piccoli, attaccante che i viola hanno pagato oltre 25 milioni di euro dal Cagliari nello scorso mercato estivo.

Proprio di Piccoli ha parlato, intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Franco Selvaggi, che proprio come Piccoli ha giocato nel Cagliari e che con il centravanti ha avuto a che fare nelle nazionali giovanili: "A me piace molto, è forte fisicamente, merita le chance che sta avendo". Secondo Selvaggi è giusta la cifra spesa dalla Fiorentina per Piccoli: "Meno di 20 milioni di euro un buon giocatore non costa. È giovane, ha fatto bene, è reduce dal buon campionato di Cagliari, può avere un futuro roseo. Ma io ho avuto anche Kean che è di valore e insieme li vedo bene".

In conclusione, Selvaggi tratteggia Piccoli sia da giocatore che come persona: "Fa dalla forza la qualità, combatte e fa salire la squadra. Kean è altrettanto forte fisicamente e tecnicamente bravo, possono giocare insieme. Poi un giocatore non si può valutare dopo tre giornate di campionato. Ci sono stati grandi giocatori che all'inizio hanno fatto fatica, anche uno come Platini che i giornali bocciavano. Fuori dal campo è un ragazzo bravissimo, per quanto riguarda l'impegno e la combattività non ha paura di niente, è più di quantità certo, ma ha anche qualità, ha segnato molto. È uno che suda sempre la maglia ed è un buon giocatore. Se ci soffermiamo sul prezzo, nessuno oggi li vale ma anche il più scarso costa 15 milioni".

