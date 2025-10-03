Bologna, Skorupski onesto: "Dobbiamo fare qualcosa in più e cercare di non subire gol"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, non è riuscito a parare contro il Friburgo il calcio di rigore come successo a Birmingham contro l'Aston Villa, ma la sua prestazione è stata comunque molto positiva. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù, ha spiegato il suo pensiero dopo l'1-1 in Europa League: "Abbiamo disputato una buona gara, ma dobbiamo fare qualcosa di più, cercare di non subire gol".

Il polacco classe '91 si è rammaricato per il risultato, soprattutto perché conosce le qualità degli emiliani e di che cosa sono capaci: "Peccato perché stasera eravamo in vantaggio, poi ci hanno assegnato un rigore contro. È andata così, quando non si vince - ammette l'estremo difensore - va bene anche il pareggio, guardiamo avanti: domenica ci aspetta una partita importante (contro il Pisa, ndr), dobbiamo fare punti. Abbiamo tanta fiducia nel nostro staff, ascoltiamo quello che ci dice il mister Italiano e lo seguiamo”.