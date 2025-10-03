Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio. Bernardeschi ci dovrà portare soddisfazioni"

Nel corso della conferenza stampa post Bologna-Friburgo, terminata 1-1, Vincenzo Italiano ha parlato così della sostituzione di Riccardo Orsolini: "Col Genoa avevamo la partita in pugno, oggi - si legge su 1000cuorirossoblu.it - invece ce lo hanno fatto sacrificare e dal 70′ ho preferito mettere forze fresche con Bernardeschi. Se fosse stato così anche oggi sarebbe rimasto in campo, le valutazioni sono diverse di gara in gara. Lo scorso anno Orso col Lecce ha fatto gol dopo aver giocato male, col Genoa uguale, oggi la dinamica era diversa. Quando il mancino di Bernardeschi crescerà di condizione, ci dovrà portare soddisfazioni importanti".

Il Bologna è un po' calato dopo il triplo cambio.

"I cambi vengono fatti per cercare di avere energia, passo, con Bernardeschi e Rowe. Oggi non è facile entrare ed avere il passo giusto per spaccare le partite, essere determinanti. Gli avversari oggi mi hanno impressionato nel secondo tempo e non sarà facile anche con altri. Rowe ci ha fatto fare un quarto d’ora importante, dobbiamo continuare a cercare quello. L’avversario voleva rimontare e ci ha costretti a sbagliare. Ai nuovi arrivati ho detto che tutta la qualità che abbiamo deve venire fuori. Io resto fiducioso, la squadra deve tornare ad essere brillante e feroce. Vogliamo essere quelli, ora non lo siamo ma ci arriveremo. Al 2 ottobre, lo scorso anno eravamo messi peggio".

