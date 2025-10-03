Fava consiglia il Cagliari: "Borrelli è ancora giovane. Senza Belotti tornerei sul mercato"

Nel corso della sua carriera, l'ex attaccante Dino Fava ha giocato anche nell'Udinese, squadra che nel weekend affronterà il Cagliari di Pisacane. Intervistato da TuttoCagliari.net, ha parlato così dei friulani: "Una squadra ostica, soprattutto quando gioca in casa propria. Un avversario sempre fastidioso che, anche contro il Cagliari, venderà cara la pelle. Il fatto è che Davis e compagni alternano grandissime prestazioni - come ad esempio quella di San Siro contro l’Inter - a cadute clamorose. Non a caso io, quando scende in campo l’Udinese, mi aspetto qualsiasi risultato: nulla ormai più mi sorprende. Quel che è certo è che i rossoblù di Pisacane al Bluenergy Stadium incontreranno più di una difficoltà".

Qual è il reparto più forte dell'Udinese?

"L’Udinese può fare affidamento su una fase offensiva importante: quello che mi piace di più di questa squadra è che gioca sempre a viso aperto, con l’intenzione di portare a casa i tre punti. Anche se ciò, a volte, va un po’ a discapito della fase difensiva. Ma se dovessi mettere in guardia il Cagliari su una virtù dei bianconeri menzionerei sicuramente l’attacco di Runjaic, composto da elementi rapidi e insidiosi".

Senza Belotti che cosa deve fare il Cagliari?

"A mio avviso, più che altro per una questione prettamente numerica, il Cagliari dovrebbe prendere un altro attaccante. Per carità, Borrelli è un buon centravanti, fisico e manovriero. Ma è ancora piuttosto giovane: affidarsi quasi esclusivamente a lui in fase realizzativa potrebbe essere un azzardo".