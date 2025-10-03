Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Lykogiannis dopo il pari contro il Friburgo: "Questo è un punto guadagnato"

Bologna, Lykogiannis dopo il pari contro il Friburgo: "Questo è un punto guadagnato"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12
di Alessio Del Lungo

Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro del Bologna, non è stato protagonista di una partita indimenticabile contro il Friburgo, ma ha dato comunque il suo contributo. Dopo l'1-1 in Europa League, il greco è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù: "Sapevamo fin dall’inizio che dovevamo fare una partita da grande squadra, infatti abbiamo iniziato bene. Volevamo fare 3 punti davanti ai nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti".

Dopo fa mea culpa: "Bisogna stare più attenti. Continueremo a lavorare giorno dopo giorno per colmare ancora alcune lacune, anche perché domenica si torna di nuovo in campo". Infine risponde così quando gli viene chiesto se per lui questo è un punto guadagnato oppure un punto perso: "Credo che più che un’occasione persa sia un punto guadagnato questo”.

