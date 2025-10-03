Bologna, Rowe: "Mi sto ambientando. Io spingo, ma in Italia devi anche aiutare in difesa"

Vincenzo Italiano ieri lo ha difeso in conferenza stampa e oggi gli ha fatto fare l'ingresso in campo nel finale di gara. Per Jonathan Rowe è un inizio con alti e bassi con il Bologna, ma lui non perde assolutamente le speranze, anzi. Intervistato dal sito ufficiale del club rossoblù, ha analizzato così il match terminato 1-1 contro il Friburgo in Europa League: "È stata una gara difficile, entrambe le squadre hanno creato le loro occasioni. Adesso dobbiamo guardare avanti".

L'esterno offensivo ha parlato pure di se stesso, visto che è stato un argomento per la rissa con Rabiot al Marsiglia e per non essersi presentato nelle migliori condizioni fisiche possibili: "Pian piano - spiega il francese - mi sto ambientando. La mia caratteristica è quella di puntare l’avversario e cercare di spingere il più possibile in avanti, ma a volte è complesso perché in Italia devi aiutare anche in fase difensiva".