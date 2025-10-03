Hellas Verona, Zanetti: "Per quanto prodotto, Giovane e Orban potevano avere 4 gol a testa"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, anticipo della 6^ giornata di Serie A, si è soffermato anche sulla coppia d'attacco con Giovane e Orban.

Rispondendo a una domanda sulla scarsa connessione tra Orban e Giovane, che sono bravi ma si cercano poco, ha detto Zanetti: "Se avessimo segnato non credo avreste fatto queste domande su di loro, al di là di quanto si passino la palla fra loro contano le occasioni. Per quello che la squadra produce potevano fare 4 gol a testa e lì probabilmente avremmo detto "che bravi, come si trovano bene". Questi ragazzi ci danno tantissimo nel gioco in velocità, non si può togliere a Orban la fame di tirare in porta o quella di Giovane di fare un uno contro uno, ma sono alla terza partita giocata assieme. Pinamonti, Berardi e Laurienté sono collaudati da anni, i nostri al primo mese. Che si crei così tanto al primo mese mi lascia ben sperare".

Tra le altre cose, poi, Zanetti ha fatto anche un punto sugli infortunati dell'Hellas Verona: "Valentini rientra, Mosquera anche. Abbiamo perso Al-Musrati per una piccola lesione all'adduttore fatta ieri, da valutare. Oyegoke ha una infrazione all'osso del piede da valutare di settimana in settimana. Harroui rientra credo dopo la sosta".

Clicca qui per leggere l'intera conferenza di Zanetti