Bologna, Holm: "Il pari vale come una sconfitta. Mostrato tanto cuore"

Dopo la sfida pareggiata al "Dall'Ara" contro il Brann, ecco le parole di Emil Holm ai microfoni di Sky: "Questo pareggio vale, per me, come una sconfitta. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello, nonostante una buona prestazione che teniamo verso la gara con il Napoli. Abbiamo sicuramente un grande cuore, giochiamo tutti insieme con il pubblico e con lo staff: ci teniamo una prestazione importante, ma volevamo raccogliere i tre punti".