Europa e Conference League, risultati e classifiche: come sono messe le italiane
Di seguito i risultati della quarta giornata di Europa League e la classifica aggiornata. Inaspettato primo posto solitario per i danesi del Midtjylland, unici a punteggio pieno. Roma che scavalca il Bologna con entrambe che sarebbero costrette ai playoff. Felsinei che al momento occupano l'ultimo posto utile per andare avanti nella competizione:
Basilea - FCSB 3-1
18' rig. e 73' Shaqiri (B), 57' Olaru (F), 89' Salah (B)
Dinamo Zagabria - Celta Vigo 0-3
4' e 44' Duran, 28' aut. Dominguez
Malmo - Panathinaikos 0-1
85' Djuricic
Midtjylland - Celtic 3-1
34' Erlic (M), 35' Gogorza (M), 41' Franculino (M), 81' rig. Hatate (C)
Nizza - Friburgo 1-3
25' Kevin (N), 29' Manzambi (F), 39' rig. Grifo (F), 42' Scherhant (N)
Salisburgo - Go Ahead Eagles 2-0
59' Vertessen, 80' Terzic
Stella Rossa - Lille 1-0
85' rig. Arnautovic
Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0
Utrecht - Porto 1-1
48' Rodriguez (U), 66' Sainz (P)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0
45' + 1 Maatsen, 59' rig. Malen
Betis - Lione 2-0
30' Ezzalzouli, 35' Antony
Bologna - Brann 0-0
Braga - Genk 2-4
30' e 71' Zalazar (B), 45' + 2 Heymans (G), 48' Sor (G), 59' Oh Hyeon-Gyu (G), 72' Medina (G), 86' Lagerbielke (B)
Ferencvaros - Ludogorets 3-1
32' Kanichowski (F), 53' Cadu (F), Son (L), 87' Joseph (F)
PAOK - Young Boys 4-0
54' Bianco, 67' Giakoumakis, 72' Konstantelias, 76' Baba
Viktoria Plzen - Fenerbahçe 0-0
Rangers - Roma 0-2
13' Soulé, 37' Pellegrini
Stoccarda - Feyenoord 2-0
74' El Khannouss, 90 + 1 Undav
CLASSIFICA
1. Midtjylland 12
2. Friburgo 10
3. Ferencvaros 10
4. Celta Vigo 9
5. Lione 9
6. Aston Villa 9
8. Viktoria Plzen 8
9. Betis 8
10. PAOK 7
11. Brann 7
12. Dinamo Zagabria 7
13. Genk 7
14. Porto 7
15. Fenerbaheçe 7
16. Panathinaikos 6
17. Basilea 6
18. Roma 6
19. Lille 6
20. Stoccarda 6
21. Go Ahead Eagles 6
22. Young Boys 6
23. Nottingham Forest 5
24. Bologna 5
25. Sturm Graz 4
26. Stella Rossa 4
27. Celtic 4
28. Salisburgo 3
29. Feyenoord 3
30. Ludogorets 3
31. FCSB 3
32. Utrecht 1
33. Malmo 1
34. Maccabi Tel Aviv 1
35. Nizza 0
36. Rangers 0
Di seguito i risultati della terza giornata di Conference League. Restano tre squadre a punteggio pieno con la Fiorentina che precipita dal primo all'ottavo posto, l'ultimo utile disponibile per andare agli ottavi di finale. Da segnalare la grande rimonta del Rayo Vallecano, che sotto 0-2 all'intervallo contro il Lech Poznan vince 3-2 con gol decisivo al 94'.
AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1
21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Celje - Legia Varsavia 2-1
17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)
KuPS - Slovan Bratislava 3-1
3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)
Mainz - Fiorentina 2-1
16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)
Noah - Sigma Olomouc 1-2
10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)
Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius
Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
28' Bondarenko, 66' Kaua Elias
Sparta Praga - Rakow 0-0
Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
22' Lacroix (C), 45' + 4 e 57' Sarr (C), 54' Mijnans (A)
Dinamo Kiev - Zrinjski 6-0
21' Popov, 56' Guerrero, 59' Kabaev, 67' Buyalskyy, 78' Yarmolenko, 84' Blanuta
Hacken - Strasburgo 1-2
21' Enciso (S), 60' Godo (S), 62' Dembe (H)
Losanna - Omonia Nicosia 1-1
34' Neofytou (O), 40' Bair (L)
Lincoln - Rijeka 1-1
41' Fruk (R), 84' Gomez (L)
Shelbourne - Drita 0-1
57' Ajzeraj
Shkendija - Jagiellonia 1-1
49' Latifi (S), 90' + 10 Lozano (J)
Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1
38' Romanchuk
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2
11' Palma (L), 39' Kozubal (L), 58' Palazon (R), 83' De Frutos (R), 90' + 4 Garcia (R)
CLASSIFICA
1. Samsunspor 9
2. Celje 9
3. Mainz 9
4. AEK Larnaca 7
5. Losanna 7
6. Rayo Vallecano 7
7. Strasburgo 7
8. Fiorentina 6
9. Crystal Palace 6
10. Shakhtar Donetsk 6
11. KuPS 6
12. Rakow 6
13. Drita 5
14. Jagiellonia 5
15. AEK Atene 4
16. Sparta Praga 4
17. Noah 4
18. Rijeka 4
19. Sigma Olomouc 4
20. Universitatea Craiova 4
21. Shkendija 4
22. Lincoln 4
23. Lech Poznan 3
24. Dinamo Kiev 3
25. Legia Varsavia 3
26. Zrinjski 3
27. AZ Alkmaar 3
28. Hacken 2
29. Omonia Nicosia 2
30. Shelbourne 1
31. Shamrock Rovers 1
32. Breidablik 1
33. Aberdeen 1
34. Slovan Bratislava 0
35. Hamrun Spartans 0
36. Rapid Vienna 0
