Bologna, il punto sugli infortunati: Skorupski rischia un mese di stop, sollievo per Rowe

Il Bologna e il capoluogo emiliano sono ancora traboccanti di gioia e in festa per l'impresa compiuta. Il 2-0 ottenuto al Dall'Ara contro i campioni d'Italia in carica del Napoli ha dato una grande iniezione di fiducia, visto l'esordio del 17enne Massimo Pessina e il balzo al quinto posto in classifica dei rossoblù con 22 punti. Eppure Vincenzo Italiano deve fare i conti con i rischi del mestiere: gli infortuni.

L'infermeria comincia ad affollarsi, con Freuler out fino a dicembre - nella speranza che possa recuperare in tempo per la Supercoppa in Arabia del 19 dicembre - si aggiunge anche il leader della porta Lukasz Skorupski. Fresco di rinnovo fino al 2027, l'estremo difensore polacco ha riportato un infortunio che lo metterebbe fuori causa per almeno 30-45 giorni. Vale a dire un mese o un mese e mezzo di stop. Il guaio fisico, nato nei primi minuti del match contro il Napoli, inizialmente è stato catalogato come risentimento muscolare alla coscia destra, ma nelle prossime ore - rivela La Gazzetta dello Sport - arriveranno precisazioni grazie alla risonanza magnetica alla quale si sottoporrà.

Anche Jonathan Rowe ha alzato bandiera bianca contro i ragazzi di Conte. L'esterno sinistro inglese, però, ha riportato un problema fisico meno grave e dovrebbe rimanere lontano dal campo per un massimo di 15 giorni. Ossia due settimane. Federico Ravaglia, secondo portiere del Bologna, dovrebbe recuperare in tempo per l'Udinese ma prima verrà richiamato in causa il giovane Pessina tra i pali. Alla ripresa degli allenamenti, nella giornata di giovedì, dovrebbe tornare anche Ciro Immobile dopo il lungo infortunio di inizio stagione.