Bologna, niente dolcetto: Immobile fa uno scherzetto, il rientro è ancora lontano

È tempo di Halloween, di dolcetti e scherzetti. Ma per il Bologna, dopo il pareggio con il Torino al Dall’Ara, è arrivato uno scherzetto tutt’altro che gradito.

Dalla zucca di Davide Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, non sono infatti uscite parole confortanti sul rientro di Ciro Immobile. “A breve sarà pronto. Penso o la prossima settimana o dopo la sosta per le Nazionali. Non so i tempi precisi per rivederlo in campo” ha spiegato il vice tecnico rossoblù in conferenza stampa.

Una notizia che da un lato era prevedibile – un infortunio come la lesione muscolare di basso grado al retto femorale della coscia destra richiede prudenza – ma che dall’altro lascia l’amaro in bocca ai tifosi felsinei, ancora in attesa del bomber da 201 gol in Serie A. Un dolcetto andato a male, insomma.

L’infortunio, rimediato dopo appena mezz’ora all’Olimpico di Roma nella prima giornata di campionato, aveva fatto ipotizzare un recupero in circa otto settimane: ne sono già trascorse dieci (68 giorni esatti) e il conto continua a salire. Massima cautela da parte dello staff medico del Bologna, soprattutto in un periodo in cui, tra campionato ed Europa League, si è giocato praticamente ogni tre giorni. Il leitmotiv è stato sempre lo stesso: partita, scarico, recupero, rifinitura, di nuovo partita.

Eppure Re Ciro, che si allena in differenziato dal 10 ottobre, sembrava ormai prossimo al rientro in gruppo, magari già in vista della trasferta di Parma. Invece, a quanto pare, non sarà così. Le parole di Niccolini non lasciano molti dubbi: se Immobile riuscirà a esserci contro il Napoli sarà già un piccolo traguardo (contro il Brann in Europa League sarà comunque assente perché fuori dalla lista Uefa). Altrimenti, il suo rientro slitterà a dopo la sosta, per la sfida di Udine.

Un brutto scherzetto di Halloween per il Bologna, che domenica 2 novembre al Tardini dovrà ancora affidarsi a Santi Castro. E chissà che la festa di Ognissanti, appunto, non gli porti un pizzico di fortuna.