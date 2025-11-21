Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"

Ciro Immobile non ce la fa. L’attaccante del Bologna sembrava prossimo al rientro nella gara di campionato con l’Udinese, ma non è stato convocato da Vincenzo Italiano. In conferenza stampa, il tecnico rossoblù ha spiegato le motivazioni della sua scelta: “Sta meglio, ha spinto di più in questi giorni ma ancora non si sente al 100% e, di comune accordo con lui, abbiamo preferito lasciarlo a Casteldebole. Nell'ultima settimana è cresciuto e sta andando oltre il timore che ha di rifarsi male. Nei giorni scorsi aveva sensazioni strane e si limitava nello spingere perché è reduce da un infortunio non da poco".

Come ha visto Pessina in queste settimane?

"Ero tranquillo quando ho dovuto scaraventarlo in campo contro il Napoli, forse quello agitato era lui. Tuttavia dopo i primi palloni toccati si è sciolto ed ha mostrato sicurezza nelle uscite. È un ragazzo che mi piace, è sempre sorridente, gli faccio tantissimi complimenti per come si sta comportando".

Come sta vedendo Sulemana?

"Deve farsi trovare pronto, nel momento in cui verrà chiamato in causa sono sicuro che farà bene. È un ragazzo serio che si sta allenando bene, ma nel suo ruolo in questo momento ci sono ragazzi che stanno facendo bene".

La conferenza stampa di Italiano.