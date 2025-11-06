Bologna, l'ultimo posto playoff è (al momento) tuo. Cosa riserva il calendario? Occhio al Celta
Col pari casalingo contro il Brann il Bologna si mette in una posizione non propriamente comoda nella corsa alla qualificazione al prossimo turno di Europa League. A oggi i felsinei occupano l'ultima posizione disponibile per andare ai playoff, il che significa che non sono più ammessi passi falsi. Ma che calendario aspetta i rossoblù: sulla carta la qualificazione è possibile, con avversarie alla portata dove è il Celta Vigo l'insidia più grossa a dicembre. Salisburgo al Dall'Ara e Maccabi Tel Aviv sembrano avversari alla portata, occhio al Celtic che per fortuna verrà affrontato in casa
27 novembre, Bologna - Salisburgo
11 dicembre, Celta Vigo - Bologna
22 gennaio, Bologna - Celtic
29 gennaio, Maccabi Tel Aviv - Bologna
ùCLASSIFICA
1. Midtjylland 12
2. Friburgo 10
3. Ferencvaros 10
4. Celta Vigo 9
5. Lione 9
6. Aston Villa 9
7. Lione 9
8. Viktoria Plzen 8
9. Betis 8
10. PAOK 7
11. Brann 7
12. Dinamo Zagabria 7
13. Genk 7
14. Porto 7
15. Fenerbaheçe 7
16. Panathinaikos 6
17. Basilea 6
18. Roma 6
19. Lille 6
20. Stoccarda 6
21. Go Ahead Eagles 6
22. Young Boys 6
23. Nottingham Forest 5
24. Bologna 5
25. Sturm Graz 4
26. Stella Rossa 4
27. Celtic 4
28. Salisburgo 3
29. Feyenoord 3
30. Ludogorets 3
31. FCSB 3
32. Utrecht 1
33. Malmo 1
34. Maccabi Tel Aviv 1
35. Nizza 0
36. Rangers 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.