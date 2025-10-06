Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori

Il Bologna è tornato a vincere e a convincere, avendo battuto il Pisa con un netto 4-0 nella gara delle 15:00 della sesta giornata del campionato. A decidere l'incontro le reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard, con una partita sempre in discesa per i rossoblù che certamente avrà divertito i tanti spettatori accorsi al Dall'Ara per osservare da vicino la squadra di Vincenzo Italiano.

Tra essi, però, ce n'era uno speciale. Un grande ex che, seppur sia rimasto nel capoluogo emiliano soltanto per una stagione, ha contributo a scrivere una pagina importantissima della storia recente del club. Si tratta di Riccardo Calafiori, difensore della rosa allora allenata da Thiago Motta che a fine anno riuscì a qualificarsi per la Champions League.

Il giocatore dell'Arsenal, dopo la vittoria raccolta sabato pomeriggio con il West Ham, è volato in Italia per rispondere alla chiamata del ct della Nazionale Gennaro Gattuso, ma prima di raggiungere Coverciano ha fatto tappa a Bologna per assistere dal vivo al match. Al termine della gara, Calafiori è anche sceso negli spogliatoi a salutare i propri ex compagni.