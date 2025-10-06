Adesso c'è anche l'ufficialità: Lobotka salterà i prossimi impegni con la Slovacchia. La nota

La notizia era nell'aria ma adesso è arrivata l'ufficialità: Stanislav Lobotka non farà parte della rosa a disposizione di Francesco Calzona per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 che attendono la Slovacchia. A comunicarlo, attraverso una nota, è stata la stessa federazione attraverso il proprio sito ufficiale.

Questo il comunicato:

"Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio"

Un'assenza che già il ct aveva in parte "spoilerato" in conferenza stampa: "Stanislav Lobotka si sottoporrà a un esame e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra". Questo invece ieri il commento a caldo di Conte dopo Napoli-Genoa: "Le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Matteo ha avuto un affaticamento al bicipite e sarà valutato. Lo stesso dicasi per Lobotka, che scivolando sul terreno di è aperto e ha sentito una piccola fitta nella zona dell'adduttore, la zona pubalgica. Dovremo fare delle valutazioni".