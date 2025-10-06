Retroscena Anguissa: Arabia e Sunderland lo volevano ma Conte si è opposto

Zambo Anguissa è stato al centro di diversi movimenti di mercato durante l’estate, ma il Napoli ha deciso di puntare forte su di lui. A svelarlo è il noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Anguissa, per caratteristiche, è considerato un giocatore fondamentale sia dalla società che da Antonio Conte.

È importante sottolineare che, durante il mercato estivo, ci sono stati approcci significativi sia nei confronti del club che del calciatore, per valutare un’eventuale cessione. Tuttavia, nulla si è concretizzato proprio perché Conte ha espresso con forza la volontà di trattenerlo. Il parere dell’allenatore ha pesato moltissimo nelle decisioni interne del Napoli e nel convincere Anguissa a restare".

Nel dettaglio, le offerte arrivate sul tavolo erano due: una proveniente dall’Arabia Saudita, con diversi club che tra maggio e inizio giugno avevano mostrato interesse concreto; l’altra dal Sunderland, club inglese tornato in Premier League e autore di un mercato ricco e ambizioso: “So che molti si chiederanno come il Sunderland, senza Champions né Europa, potesse pensare di prendere un titolare del Napoli campione d’Italia. Ma il club inglese ha investito moltissimo quest’estate e ha messo in piedi un progetto molto ambizioso. Pensate che anche Granit Xhaka, che giocava al massimo livello con il Bayer Leverkusen e aveva offerte dall’Italia, ha accettato l’offerta del Sunderland, attirato da un ingaggio importante e dal progetto tecnico”.