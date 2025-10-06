Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Retroscena Anguissa: Arabia e Sunderland lo volevano ma Conte si è opposto

Retroscena Anguissa: Arabia e Sunderland lo volevano ma Conte si è opposto TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:00Serie A
di Niccolò Righi

Zambo Anguissa è stato al centro di diversi movimenti di mercato durante l’estate, ma il Napoli ha deciso di puntare forte su di lui. A svelarlo è il noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Anguissa, per caratteristiche, è considerato un giocatore fondamentale sia dalla società che da Antonio Conte.

È importante sottolineare che, durante il mercato estivo, ci sono stati approcci significativi sia nei confronti del club che del calciatore, per valutare un’eventuale cessione. Tuttavia, nulla si è concretizzato proprio perché Conte ha espresso con forza la volontà di trattenerlo. Il parere dell’allenatore ha pesato moltissimo nelle decisioni interne del Napoli e nel convincere Anguissa a restare".

Nel dettaglio, le offerte arrivate sul tavolo erano due: una proveniente dall’Arabia Saudita, con diversi club che tra maggio e inizio giugno avevano mostrato interesse concreto; l’altra dal Sunderland, club inglese tornato in Premier League e autore di un mercato ricco e ambizioso: “So che molti si chiederanno come il Sunderland, senza Champions né Europa, potesse pensare di prendere un titolare del Napoli campione d’Italia. Ma il club inglese ha investito moltissimo quest’estate e ha messo in piedi un progetto molto ambizioso. Pensate che anche Granit Xhaka, che giocava al massimo livello con il Bayer Leverkusen e aveva offerte dall’Italia, ha accettato l’offerta del Sunderland, attirato da un ingaggio importante e dal progetto tecnico”.

Articoli correlati
Napoli, Anguissa: "Con solidarietà e unione possiamo fare tutto, questa vittoria... Napoli, Anguissa: "Con solidarietà e unione possiamo fare tutto, questa vittoria è importante"
Napoli, Anguissa: "Non mi interessa il premio MVP, ma i tre punti. 4-3-3? Per noi... Napoli, Anguissa: "Non mi interessa il premio MVP, ma i tre punti. 4-3-3? Per noi è uguale"
Anguissa eletto man of the match contro la Fiorentina: "Un'altra vittoria molto importante"... Anguissa eletto man of the match contro la Fiorentina: "Un'altra vittoria molto importante"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le... Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di... Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"... Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo... Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono... Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono i numeri"
Parma, tegola Valeri: lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra... Parma, tegola Valeri: lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
5 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.1 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.3 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.4 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
Immagine top news n.5 L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui"
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.7 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Immagine news Serie A n.3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Immagine news Serie A n.5 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Immagine news Serie A n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Immagine news Serie C n.3 Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.4 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso