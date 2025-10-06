Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Clotet: "Pentito di aver accettato la Triestina, la società faceva promesse a tutti"

Clotet: "Pentito di aver accettato la Triestina, la società faceva promesse a tutti"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
ieri alle 20:19Serie B
di Daniel Uccellieri
fonte Da Palermo, Alessio Alaimo

Pep Clotet, tecnico che in carriera ha allenato Triestina, Brescia e SPAL fra le altre, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo.

L'ultimo anno è stato particolare, con crisi e difficoltà sia societarie sia sportive. Ti sei pentito di aver accettato la chiamata della Triestina?
"Sì, perché l’ultimo giorno è stato davvero complicato. Mi avevano detto che sarebbero arrivati uno dei due direttori con cui dovevo lavorare, ma alla fine non è arrivato nessuno. Per un allenatore è molto difficile lavorare senza direttore: quasi impossibile, soprattutto in Italia. La proprietà faceva promesse non solo a noi, ma anche ai calciatori, quindi non si riusciva a stabilire un rapporto di lavoro chiaro. Alla fine, quando non è arrivato il direttore, ho deciso di fermarmi perché non aveva più senso. È un peccato, perché la città e la società lo meritano. Triestina è una piazza bellissima, ma io ho trovato una realtà diversa. Tuttavia, sono contento che siano riusciti a iscriversi in C: aspettiamo il meglio perché i tifosi lo meritano".

Sei stato protagonista di un episodio particolare con Krollis: cosa è successo?
"Ho parlato con la squadra, perché prima del mio arrivo un altro calciatore aveva avuto un comportamento simile. Era un periodo difficile per tutti nella società, e ho voluto sottolineare che dobbiamo concentrarci solo sulla squadra, competere, rimanere in campo e lottare. La mia è stata una reazione per il bene della squadra e per far capire ai tifosi quanto ci teniamo. Ci tengo a precisare che era solo una questione di passione. Io voglio continuare a fare calcio.

A Birmingham hai avuto l’occasione di lavorare con Jude Bellingham, stella del Real Madrid. Che ricordi hai di lui?
"Quando ero a Birmingham, all’inizio della mia esperienza di tre anni e mezzo, osservavo molto il settore giovanile. Jude era un ragazzo di un livello superiore: non solo giocava bene, ma aveva un calcio diverso dagli altri, più qualità e visione. Alla fine della stagione, quando dovevamo fare un ritiro in Portogallo, gli ho detto che sarebbe venuto con noi. Aveva 15 anni e ha fatto un ritiro di alto livello, competendo con i professionisti e dimostrando prestazioni importanti. Successivamente, abbiamo cercato il modo migliore per inserirlo in squadra. Ricordo una partita di Coppa contro lo Stoke: eravamo in svantaggio 1-0, un esterno importante si era infortunato, e il mio vice ha pensato di far entrare Jude. Era il momento giusto. È entrato al 75° minuto, ha segnato il primo gol, ha fatto assist per il secondo e ha ribaltato la partita. Aveva 16 anni e, nonostante la sua giovane età, i compagni più esperti lo hanno accettato subito: hanno capito che era pronto. Da lì ha continuato a fare prestazioni di altissimo livello. Come allenatore, a volte è difficile accorgersi dei talenti così giovani, ma se la squadra li supporta e le prestazioni lo confermano, bisogna andare avanti".

Articoli correlati
Dal caso Krollis ai cambi in panchina, fino alla penalizzazione: la Triestina evita... Dal caso Krollis ai cambi in panchina, fino alla penalizzazione: la Triestina evita di poco la D
Quattro gare che valgono più di un (quasi) intero girone. La Triestina è rinata con... Quattro gare che valgono più di un (quasi) intero girone. La Triestina è rinata con Tesser
Triestina, contatto positivo con il tecnico Tesser. Si lavora al suo ritorno in panchina... Triestina, contatto positivo con il tecnico Tesser. Si lavora al suo ritorno in panchina
Altre notizie Serie B
Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico" Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie... Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group... Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima... Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Corini: "Palermo, non è andata come speravo ma non ho rimpianti. Ho dato tutto" TMWCorini: "Palermo, non è andata come speravo ma non ho rimpianti. Ho dato tutto"
Clotet: "Pentito di aver accettato la Triestina, la società faceva promesse a tutti"... TMWClotet: "Pentito di aver accettato la Triestina, la società faceva promesse a tutti"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
5 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.1 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.3 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.4 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
Immagine top news n.5 L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui"
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.7 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Immagine news Serie A n.3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Immagine news Serie A n.5 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Immagine news Serie A n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Immagine news Serie C n.3 Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.4 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso