TMW Stemperini: "Palermo, Inzaghi è l'uomo giusto. È l'anno giusto per lui"

Sandro Stemperini, intermediario che ha portato Brunori al Palermo, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo.

"Inzaghi è l’uomo giusto per il Palermo: l’ha voluto, l’ha cercato e lo vive con una passione totale. È un lavoratore instancabile, direi quasi “malato” di calcio. È attento a tutto e credo davvero che possa essere l’anno giusto per lui".

Si parla spesso della crisi del sistema e della necessità di riforme per la Serie B. Cosa serve per far crescere nuovi talenti italiani?

"Ne parlavo poco fa con il direttore Marchetti: oggi c’è un bisogno urgente di riforme. Se pensiamo che soltanto tre calciatori italiani ogni anno passano dalla Serie B alla Serie A, è evidente che ci sia un problema. È un danno per i club di B e di C, che soffrono economicamente, ma anche per il calcio italiano in generale, perché le squadre di Serie A pescano sempre più all’estero. Io credo che sia fondamentale introdurre l’obbligo di schierare almeno 4-5 italiani titolari. Poi, chi vuole, può tesserare cento stranieri, se se lo può permettere. Ma in questo modo ridai spazio alla nostra nazionale, che oggi soffre la mancanza di talento. I Totti, Del Piero, Baggio... purtroppo oggi non ci sono più".