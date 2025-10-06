TMW Il retroscena di Mantovani su Osimhen al Napoli: "Ero andato a seguire i terzini dell'Ajax"

Leonardo Mantovani, ex responsabile scouting del Napoli e attuale direttore tecnico del Lumezzane, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sull'acquisto di Victor Osimhen nel 2020:

"Ero andato a vedere i due terzini dell’Ajax durante Ajax-Lille: Tagliafico e Mazraoui, gente che di strada ne ha fatta. Tornando indietro, mi ero segnato però anche Soumaré e Osimhen del Lille. Questo Osimhen aveva grande corsa, copriva tutto il fronte d’attacco, ma non era da Napoli. Noi giocavamo con Mertens falso nove all'epoca e Osimhen aveva caratteristiche completamente diverse. Nel 2019, con l’esonero di Ancelotti, arrivò però Gattuso, che innanzitutto ci chiese un play: venne Lobotka, ma ancora prima Demme. Dopo la vittoria della Coppa Italia, Gattuso ci disse di voler continuare a giocare in questo modo anche nell’anno successivo, con la squadra più bassa, chiedendoci un centravanti con profondità e velocità. Riguardando il nostro database, venne fuori che proprio Osimhen era il giocatore da andare a prendere".