TMW Radio Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."

L'ex portiere Simone Braglia ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto Milan-Juve?

"La Juve qualcosina in più ha fatto, ma dall'altra parte questo gioco rinunciatario, vecchio, che non dà nessuna soddisfazione, lo vediamo da tempo. Vedere una partita così è desolante. Non m immaginavo una partita così scadente dal punto di vista dei valori tecnici. Il calcio in Italia credo sia arrivato a un punto di non ritorno. Ben venga questa nuova generazione di allenatori".

Non c'è qualità?

"Le qualità dei giovani ci sono, il problema è che non abbiamo voglia di rischiare, di fare qualcosa di diverso".

Inter, si ferma di nuovo Calhanoglu:

"Como e Roma non possono mollare, perché se la Lazio vincesse la Coppa Italia, porterebbero via un posto in EL".

Lotta Champions, diverse le sfide ancora decisive:

"C'è una partita a rischio, il Milan col Genoa e anche quella con l'Atalanta. Al 90% è già in Champions, ma rischia ancora".

La peggior stagione di Leao al Milan:

"Infatti l'unico da cambiare è Allegri...".