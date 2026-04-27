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Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."

Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."TUTTO mercato WEB
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L'ex portiere Simone Braglia ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto Milan-Juve?
"La Juve qualcosina in più ha fatto, ma dall'altra parte questo gioco rinunciatario, vecchio, che non dà nessuna soddisfazione, lo vediamo da tempo. Vedere una partita così è desolante. Non m immaginavo una partita così scadente dal punto di vista dei valori tecnici. Il calcio in Italia credo sia arrivato a un punto di non ritorno. Ben venga questa nuova generazione di allenatori".

Non c'è qualità?
"Le qualità dei giovani ci sono, il problema è che non abbiamo voglia di rischiare, di fare qualcosa di diverso".

Inter, si ferma di nuovo Calhanoglu:
"Como e Roma non possono mollare, perché se la Lazio vincesse la Coppa Italia, porterebbero via un posto in EL".

Lotta Champions, diverse le sfide ancora decisive:
"C'è una partita a rischio, il Milan col Genoa e anche quella con l'Atalanta. Al 90% è già in Champions, ma rischia ancora".

La peggior stagione di Leao al Milan:
"Infatti l'unico da cambiare è Allegri...".

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