Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
L'ex portiere Simone Braglia ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.
Come ha visto Milan-Juve?
"La Juve qualcosina in più ha fatto, ma dall'altra parte questo gioco rinunciatario, vecchio, che non dà nessuna soddisfazione, lo vediamo da tempo. Vedere una partita così è desolante. Non m immaginavo una partita così scadente dal punto di vista dei valori tecnici. Il calcio in Italia credo sia arrivato a un punto di non ritorno. Ben venga questa nuova generazione di allenatori".
Non c'è qualità?
"Le qualità dei giovani ci sono, il problema è che non abbiamo voglia di rischiare, di fare qualcosa di diverso".
Inter, si ferma di nuovo Calhanoglu:
"Como e Roma non possono mollare, perché se la Lazio vincesse la Coppa Italia, porterebbero via un posto in EL".
Lotta Champions, diverse le sfide ancora decisive:
"C'è una partita a rischio, il Milan col Genoa e anche quella con l'Atalanta. Al 90% è già in Champions, ma rischia ancora".
La peggior stagione di Leao al Milan:
"Infatti l'unico da cambiare è Allegri...".
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