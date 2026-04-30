Fiorentina, Ndour: "Il Benfica a 16 anni e poi il PSG: andare all'estero è stata la scelta giusta"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato a Sky Sport raccontando la sua buona stagione a livello personale e tornando sulla scelta, da giovanissimo, di lasciare l'Italia per trovare fiducia all'estero: "A livello individuale per minutaggio e gol è stata una stagione positiva ed in crescendo, così come quella della squadra: non abbiamo iniziato al massimo ma negli ultimi mesi abbiamo fatto bene escludendo il Crystal Palace".

La scelta di andare all'estero da giovanissimo?

"La mia prima scelta l'ho fatta a 16 anni, ho deciso di cambiare aria. All'Atalanta mi trovavo benissimo ma avevo bisogno di nuovi stimoli, da lì il Benfica e a livello personale è stata una buona scelta con la vittoria della Youth League e l'esordio in prima squadra. Poi mi ha preso il PSG, per me è stata una buona scelta andare all'estero".