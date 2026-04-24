TMW Radio Braglia: "Lazio, Motta un enfant prodige. Juve-De Gea? Io voto Alisson"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Lazio, un pensiero su Motta?

"Vedendo la prestazione ma anche le altre partite, credo che siamo davanti a un enfant prodige. Perché anche l'atteggiamento che ha avuto quando ha parato i rigori è stato da uno già maturo, e soprattutto umile. Ha fatto risaltare la normalità, che oggi non c'è più".

Cosa dovrebbe fare la Lazio?

"Aveva fatto un mezzo errore sul gol poi annullato, però chi non sbaglia? Il problema è che dobbiamo andare cauti, a non dover bruciare un talento. Diamogli il tempo di poter migliorare, ma dovrebbe giocare titolare l'anno prossimo alla Lazio. Se ha le qualità, queste vanno sfruttate. Siamo davanti a un portiere che ha doti naturali incredibili. Per me ha qualità addirittura migliori di Donnarumma".

Juve su Alisson e De Gea: lei chi sceglierebbe?

"Il problema sono i soldi, ma io sceglierei Alisson. Costa però di più rispetto a De Gea. Motta era della Juve? Perdere un portiere così, non valutando le sue qualità, anche se giovane, vuol dire che c'è un settore scouting che non ci capisce nulla".

Guardiola ct della Nazionale, che ne pensa?

"Non è da nazionale italiana. Io proporrei subito Baldini, anche se sembra azzardata. Dobbiamo ricostruire, e anche Conte sarebbe superfluo".

Ristrutturazione Inter. Si parla di Vicario, Palestra, Gila, Koné e Muharemovic. Andrebbero bene?

"Fare i nomi è facile, ma poi dipende tutto dalle disponibilità. Credo sia difficile arrivare a tutti, non credo abbiano tutti questi soldi per fare questo mercato. I nomi sono ottimi, ma dipende tutto dalle disponibilità".

Che ne pensa dell'addio di Ranieri?

"Per me se le cose non andranno bene la prossima stagione le cose, il primo a pagare sarà Gasperini. Lui dice che non ha mai tirato in ballo nessuno, ma la vedo dura un uomo solo al comando. Sicuramente ci sarà stato qualche screzio, per qualche scelta non condivisa, ma la società ha sbagliato e sta ancora sbagliando. Io avrei mandato via entrambi e tenuto Massara".