Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"

Il dirigente di lungo corso Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha parlato del momento del Napoli: "Quando ottieni risultati vuol dire che le cose funzionano e quando c’è una storia di successi alle spalle, vuol dire che qualcosa di buono si è fatto".

Sul mercato dei partenopei e la lotta scudetto: "De Bruyne è un campione, Hojlund lo diventerà, ma sta facendo vedere cose buone. Il Napoli con De Laurentiis sta crescendo continuamente, vuol dire che sa lavorare molto bene e anche i giocatori che stanno arrivando sono tutti di un certo livello. Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a se. C’è da attendere almeno in girone di andata”.

Infine, un giudizio sull'inizio di stagione: "Ieri ho visto un po' il Napoli e un po' il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime. Per Gasperini parla la sua storia, poi un conto è allenare la Juve, il Milan o l’Inter che sono squadre quasi sempre protagoniste e un altro è allenare, con tutto il rispetto, l’Atalanta. La squadra bergamasca però, l’ha posizionata verso l’alto e questo vuol dire che è bravo".