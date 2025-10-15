Braida: "De Bruyne campione vero, Hojlund lo diventerà. Così il Napoli crescerà sempre"

Ariedo Braida, storico dirigente sportivo ed ex uomo mercato del Milan e del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Stile TV della corsa Scudetto e del momento del calcio italiano. Il dirigente ha sottolineato come alla base del successo di una squadra debbano esserci fiducia e stima reciproca: “Quando c’è fiducia e si lavora in armonia arrivano i risultati. Gli errori capitano, ma se la percentuale di successo è alta significa che il lavoro è di qualità”.

Braida ha elogiato Antonio Conte per l’impatto avuto al Napoli: “Conte è bravo, nel calcio contano i fatti e lui sa far parlare i risultati. Il Napoli con De Laurentiis cresce continuamente, anche grazie alla scelta di giocatori di livello. Contro il Milan ho visto una squadra con identità, mi è piaciuta molto. Non ha vinto, ma merita fiducia perché la strada è quella giusta”.

Non è mancato un riconoscimento a Gian Piero Gasperini: “Per lui parlano i risultati. Portare l’Atalanta ai vertici del calcio italiano è un’impresa che dimostra le sue qualità”. Braida ha speso parole importanti per De Bruyne, definendolo “un campione vero”, e per Hojlund, “un talento destinato a diventarlo”. In chiusura, la previsione sulla corsa al titolo: “Napoli, Inter, Milan e Roma si giocheranno lo Scudetto. Ma ogni partita ha una storia a sé: sarà una lotta lunga e avvincente”.