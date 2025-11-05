Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”

John Yeboah, attaccante del Venezia, è stato protagonista dell'appuntamento odierno in conferenza stampa. Ecco uno stralcio di quanto evidenziato da TuttoVeneziaSport:

"Chiaramente c'è molto dispiacere per aver perso la partita contro il Catanzaro, ma credo che comunque non abbiamo disputato una brutta gara. Abbiamo fatto sicuramente degli errori che cercheremo di non ripetere più. Però, fa parte del calcio. Penso siamo una buona squadra e ora dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita di sabato contro la Sampdoria, focalizzandoci su questo".

Senti di attraversare un buon momento di rendimento e forma?

"E' effettivamente un buon momento per me, ma lo considero l'inizio. So che posso fare di più e voglio farlo. Sono felice in questo momento, ma quello che conta è aiutare la squadra e questo è il mio obiettivo. Voglio che ottenga i migliori risultati possibili a partire dalla partita di sabato contro la Samp".

Che tipo di reazione ti aspetti dalla squadra nella prossima partita?

"Siamo arrabbiati e affamati. Lo siamo perché abbiamo perso contro il Catanzaro una partita nel quale eravamo in controllo e potevamo vincere. Questa fame e voglia di rivalsa la dobbiamo trasmettere nella prossima partita, dando il massimo per ottenere il risultato".

Il Venezia quest'anno è una squadra ambiziosa, ma il divario dalla testa di classifica è oggi di 8 punti: vi preoccupa questo divario?

"In questo momento siamo in questa posizione di classifica, ma sono convinto che abbiamo le qualità per risalirla. E' chiaro che tutti vogliono stare in cima e al top ma naturalmente, come nella vita, il percorso è irto di difficoltà. Per fare capire come la pensiamo, per noi questo non è uno sprint, ma una maratona. Siamo ancora a Novembre, in una fase ancora di costruzione del nostro futuro. Ad Aprile le cose saranno magari più delineate e vedremo dove saremo; in questo momento il nostro focus è ragionare gara dopo gara, cercando di ottenere il massimo in ogni singola partita".

A che punto è la tua intesa in avanti con Adorante? Che movimenti ti chiede mister Stroppa?

"Naturalmente non gioco solo con lui, ma cerco di avere un ottima intesa con tutti i compagni di squadra. Lui è il giocatore che gioca più vicino a me e, quindi, tante volte cerchiamo la giocata insieme. E' il nostro attaccante principale e il mio compito e dei miei compagni è quello di servirlo al meglio perché certamente è un ottimo attaccante".

L'anno scorso hai giocato in Serie A e quest'anno in Serie B: che idea ti sei fatto di questo campionato?

"In Serie A eravamo una squadra della seconda parte della classifica ed eravamo naturalmente un po' più attendisti per poi ripartire. Adesso siamo in Serie B e siamo noi in controllo della partita. I nostri avversari lo riconosco e comprensibilmente tendono ad aspettarci loro facendo molta densità in difesa ed è difficile trovare magari gli spazi per segnare. A livello di gioco a me piace molto questa tipologia perché non ci gioca con lanci lunghi, ma si gioca palla a terra e per le mie caratteristiche è ideale".