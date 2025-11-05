Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”

Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 17:26Serie B
Luca Bargellini

John Yeboah, attaccante del Venezia, è stato protagonista dell'appuntamento odierno in conferenza stampa. Ecco uno stralcio di quanto evidenziato da TuttoVeneziaSport:

"Chiaramente c'è molto dispiacere per aver perso la partita contro il Catanzaro, ma credo che comunque non abbiamo disputato una brutta gara. Abbiamo fatto sicuramente degli errori che cercheremo di non ripetere più. Però, fa parte del calcio. Penso siamo una buona squadra e ora dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita di sabato contro la Sampdoria, focalizzandoci su questo".

Senti di attraversare un buon momento di rendimento e forma?
"E' effettivamente un buon momento per me, ma lo considero l'inizio. So che posso fare di più e voglio farlo. Sono felice in questo momento, ma quello che conta è aiutare la squadra e questo è il mio obiettivo. Voglio che ottenga i migliori risultati possibili a partire dalla partita di sabato contro la Samp".

Che tipo di reazione ti aspetti dalla squadra nella prossima partita?
"Siamo arrabbiati e affamati. Lo siamo perché abbiamo perso contro il Catanzaro una partita nel quale eravamo in controllo e potevamo vincere. Questa fame e voglia di rivalsa la dobbiamo trasmettere nella prossima partita, dando il massimo per ottenere il risultato".

Il Venezia quest'anno è una squadra ambiziosa, ma il divario dalla testa di classifica è oggi di 8 punti: vi preoccupa questo divario?
"In questo momento siamo in questa posizione di classifica, ma sono convinto che abbiamo le qualità per risalirla. E' chiaro che tutti vogliono stare in cima e al top ma naturalmente, come nella vita, il percorso è irto di difficoltà. Per fare capire come la pensiamo, per noi questo non è uno sprint, ma una maratona. Siamo ancora a Novembre, in una fase ancora di costruzione del nostro futuro. Ad Aprile le cose saranno magari più delineate e vedremo dove saremo; in questo momento il nostro focus è ragionare gara dopo gara, cercando di ottenere il massimo in ogni singola partita".

A che punto è la tua intesa in avanti con Adorante? Che movimenti ti chiede mister Stroppa?
"Naturalmente non gioco solo con lui, ma cerco di avere un ottima intesa con tutti i compagni di squadra. Lui è il giocatore che gioca più vicino a me e, quindi, tante volte cerchiamo la giocata insieme. E' il nostro attaccante principale e il mio compito e dei miei compagni è quello di servirlo al meglio perché certamente è un ottimo attaccante".

L'anno scorso hai giocato in Serie A e quest'anno in Serie B: che idea ti sei fatto di questo campionato?
"In Serie A eravamo una squadra della seconda parte della classifica ed eravamo naturalmente un po' più attendisti per poi ripartire. Adesso siamo in Serie B e siamo noi in controllo della partita. I nostri avversari lo riconosco e comprensibilmente tendono ad aspettarci loro facendo molta densità in difesa ed è difficile trovare magari gli spazi per segnare. A livello di gioco a me piace molto questa tipologia perché non ci gioca con lanci lunghi, ma si gioca palla a terra e per le mie caratteristiche è ideale".

Articoli correlati
Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah
Venezia, Yeboah rivela: "Ho chiesto di calciare il rigore ad Adorante" Venezia, Yeboah rivela: "Ho chiesto di calciare il rigore ad Adorante"
Venezia, Yeboah: "È il momento di alzare il mio livello, importante iniziare bene"... Venezia, Yeboah: "È il momento di alzare il mio livello, importante iniziare bene"
Altre notizie Serie B
Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”... Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”
Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"... Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"
Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"... Esclusiva TMWCarrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"... Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi... Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby... Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al... TMWLucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"
Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad... Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
4 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Match ball 18:35Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine top news n.1 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.3 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.4 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.5 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.6 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.7 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Immagine news Serie A n.3 Ferri: "Gasperini valore aggiunto della Roma. Genoa, De Rossi è la scelta giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine news Serie A n.3 Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul secondo"
Immagine news Serie A n.4 Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia"
Immagine news Serie A n.5 Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas perde un pezzo: Goldaniga dovrà operarsi, l'entità dell'infortunio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”
Immagine news Serie B n.2 Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Immagine news Serie B n.6 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Eklu si racconta: “Il numero conta poco, la forza viene dal gruppo e dai tifosi”
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.3 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.4 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Immagine news Serie C n.6 Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?