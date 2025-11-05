Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma Pulisic

Max Allegri può sorridere, perché per una brutta notizia con la quale deve fare i conti per il suo Milan, ne arriva allo stesso tempo una positiva che gli permetterà probabilmente di andare oltre a un'emergenza che ai suoi occhi si sta facendo sempre più costante e meno momentanea. Anche se il rientro di cui godrà, può autorizzarlo a tirare un sospiro di sollievo, vista la caratura di chi recupera.

Il Milan si prepara ad accogliere Pulisic già nella prossima partita di campionato, contro il Parma, e questa non può che essere una grande notizia. D'altronde l'americano è stato un fattore di grande peso nell'avvio di stagione del Diavolo secondo Allegri, avendo segnato 4 gol in 6 presenze in Serie A e 2 in 2 in Coppa Italia. Per rendere ancor più chiaro il concetto, Pulisic nel Milan 2025/2026 ha fino a oggi tenuto un ritmo da un gol di media ogni 70 minuti di partita.

Il peso del rientro di Pulisic accresce se si pensa che proprio in questi giorni si ferma Santi Gimenez, nonostante gli zero gol in questa Serie A comunque unica vera prima punta di ruolo a disposizione di Allegri, che non a caso non ci ha mai rinunciato. Ora che sarà costretto a farlo, può riaccogliere Pulisic con cui potrebbe anche pensare di mettere in piedi un attacco leggero, tutto guizzi, fantasia e accelerazioni, assieme a Leao.