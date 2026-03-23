TMW Cagliari, Giulini: "Possibile maggioranza ai nuovi investitori con il nuovo stadio"

“Siamo ancora più avanti di tante altre città, purtroppo però lo dico da qualche anno e spero di rimanere in vantaggio”. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato dell’avanzamento dei lavori per lo stadio Gigi Riva: “Oggi abbiamo depositata a dicembre il documento definitivo a livello finanziario, siamo in attesa dell’ok dal Comune per poter partire e che loro possano poi partire con la gara. Non è ancora avvenuto perché ci sono ancora due partite aperte: una sul diritto di superficie, che il Comune non era convinto di darci come noi l’abbiamo chiesto, anche se in Italia l’hanno avuto tutti coloro che hanno avuto un’area in concessione. Noi insistiamo, i nostri legali stanno cercando una soluzione di compromesso e sono fiducioso si possa trovare in tempi brevi.

L’altro scoglio era in termini di parcheggi e di canone: un conto è il canone che paga il Cagliari alla società veicolo che costruirà lo stadio. Un conto è invece il canone tra la società veicolo e il Comune, che a nostro parere deve essere simbolico, come credo sia in tante altre città. A Genova ho sentito la sindaca parlare di un canone zero. A maggior ragione se il Comune dovesse volere la gestione di tutti i parcheggi, in quel caso penso debba essere azzerato”.

In società ci sono state novità con l’ingresso di investitori USA.

“Io ho sempre detto che non avrei potuto né voluto occuparmi da solo della costruzione del nuovo stadio, di recente abbiamo avuto la possibilità di inserire nuovi investitori che hanno lo stadio come chiaro interesse. Se la partita, come mi auspico, dovesse andare avanti, la quota di questi investitori potrebbe salire. Non nei termini che ho letto in questi giorni, ma è una possibilità: io sono un industriale, non un immobiliarista e sono ben felice di questi nuovi investitori. Ora sono in minoranza, con il nuovo stadio potrebbero diventare maggioranza”.