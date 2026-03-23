TMW Marotta: "Non facciamo le vittime, ma tanti hanno acclarato che il mani di Pongracic era rigore"

"Siamo davanti a una pletora di esperti, stamattina ho letto tanti opinionisti e varisti aggiunti che hanno acclarato che era calcio di rigore". Ha parlato così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'Assemblea di Lega Serie A a proposito del tocco di mano di Pongracic nell'area di rigore della Fiorentina: "Mi limito a questa valutazione, potete fare anche le vostre".

Marotta in ogni caso non vuole alibi e quindi aggiunge: "Non facciamo le vittime, dico solo che ci deve essere uniformità di valutazione: il protocollo deve essere applicato in modo omogeneo e l’arbitro deve essere centrale, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo, non usando elementi oggettivi. Auspico veramente che dalla prossima stagione si arrivi a un protocollo omogeneo e anche a un tipo di arbitraggio, perché ci sono arbitraggi che portano a più ammonizioni e altri a meno. Sono valutazioni da analizzare per il bene del calcio, non mi ci addentro".

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